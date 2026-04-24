«Россети Московский регион» ввели в эксплуатацию две новые подстанции на востоке Подмосковья

«Россети Московский регион» ввели в эксплуатацию две новые подстанции напряжением 35 кВ в городских округах Коломна и Воскресенск. За счет строительства питающих центров повышены надежность и качество электроснабжения потребителей, а также создан резерв мощности для будущего развития территорий.

Подстанция в городском округе Коломна, оборудованная российским трансформатором мощностью 2,5 МВА, обеспечила надежное электроснабжение более двух тысяч жителей поселка Индустрия, села Шкинь и деревни Борисово.

Питающий центр в городском округе Воскресенск, оснащенный трансформатором мощностью 4 МВА, повысил надежность электроснабжения более четырех тысяч жителей села Конобеево и деревни Леоново, а также трех социально значимых объектов: двух котельных и школы.

Обе подстанции оснащены отечественными оборудованием и системами телеуправления, которые позволяют в режиме реального времени контролировать состояние энергообъектов, оперативно реагируя на изменения режимов их работы.

Ввод в эксплуатацию сразу двух подстанций в городских округах Коломна и Воскресенск стал возможен благодаря реализации комплексной программы «Россети Московский регион» по модернизации и развитию электросетевой инфраструктуры. Таким образом энергетики вносят значительный вклад в улучшение качества жизни населения и создают основу для социально-экономического роста восточных районов Подмосковья.