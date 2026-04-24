«Силовые машины» на РМЭФ: мы готовы развивать энергетику вместе с нашими заказчиками

«Силовые машины» принимают участие в XIV Российском международном энергетическом форуме. Руслан Пахомов, заместитель генерального директора – руководитель дивизиона теплоэнергетики «Силовых машин», в рамках мероприятий рассказал об условиях для сбалансированного развития машиностроения и энергетики, а также об инновационных продуктах компании.

- Подход с освоением в России собственных импортонезависимых технологий в энергомашиностроении – это стратегическое решение, которое позволяет обеспечить энергобезопасность страны в долгосрочной перспективе. Средства, которые идут на закупку российского оборудования, остаются внутри страны и внутри отрасли, так как в производственной цепочке задействованы только российские поставщики литья, поковок и других материалов. Это стимулирует общий рост, - подчеркнул Руслан Пахомов на пленарном заседании форума.

При этом сдерживающим фактором ритмичного производства и развития энергетических мощностей сегодня является отсутствие стабильного спроса и настроенных механизмов отборов. Например, за счет не вошедших в отбор КОММод 2025 года проектов ПГУ на 4 ГВт, энергетика могла бы получить 8-10 газовых турбин.

- Три года назад российских газовых турбин большой мощности не было. В прошлом году мы отгрузили 5 таких турбин нашим заказчикам. В этом году отгружаем 7 газовых турбин. В следующем - отгрузим расчетные 8, а с 2028 года сможем делать по 10. Сегодня в России есть свое газотурбинное производство. Мы решили все технологические вопросы и готовы совместно с нашими заказчиками двигаться в области развития энергетики, - сказал Руслан Пахомов.

На сессии «Сделано в России: производство турбин как шаг к энергетической устойчивости» Руслан Пахомов также рассказал об обновленной линейке паровых турбин «Силовых машин», которые могут стать основой типовых проектов. А также о дальнейшем развитии линейки высокоэффективных газовых турбин.