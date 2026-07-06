220 рабочих и 120 единиц техники задействовано на строящемся обходе Хасавюрта в составе трассы Р-217 «Кавказ»

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается строительство новой современной четырехполосной дороги IБ категории в обход Хасавюрта.

В настоящее время в активной фазе работы на 12-километровом участке трассы (км 727 – км 739). Отметим, что строительство здесь ведется параллельно на трех этапах. Так, на первом – активно возводят транспортную развязку, укладывают геотекстиль и устраивают слои основания дорожной одежды. Кроме того, продолжается строительство двух путепроводов.

Параллельно, на втором этапе, устраивают земляное полотно, возводят мост через реку Ярык-Су с армированием и бетонированием опор. Также продолжается строительство двух путепроводов, водопропускных труб и подпорных стен протяженностью более 1,3 км.

На третьем – ведутся работы по устройству земляного полотна, строительству путепровода в составе третьей транспортной развязки, также осуществляются мероприятия по сохранности объектов культурного наследия.

Весь объект планируют ввести в эксплуатацию до конца 2028 года.

Напомним, что работы на объекте стартовали в марте 2024-го. За это время дорожники реконструировали девятикилометровый участок от границы с Чеченской Республикой до въезда в Хасавюрт (с 718-го по 727-й км). Он был введен в эксплуатацию 7 мая 2025 года.

Большое внимание специалистов дорожного хозяйства было уделено обеспечению безопасности дорожного движения и снижению показателей аварийности. В этих целях на всем протяжении введенного участка обхода Хасавюрта установили 20,3 км линий наружного освещения. По оси проезжей части смонтировано 11,2 км железобетонного парапетного ограждения, а по краям – 18,2 км металлического. Для пропуска воды под насыпью дороги устроили 16 водопропускных труб. Рядом с селами Цияб-Цолода и Тухчар устроили скотопрогон длиной 24,4 м.