Медь готовится к коррекции, но кабельщики не спешат радоваться: высокая цена металла остаётся выгодной для отрасли

Мировой рынок меди постепенно приближается к новому этапу. После стремительного роста котировок аналитики всё чаще говорят о предстоящей коррекции, однако пока рынок продолжает демонстрировать удивительную устойчивость. Несмотря на ускорение мировой инфляции, рост цен на энергоносители и сохраняющиеся проблемы в мировой экономике, стоимость меди держится в районе 13 500 долларов за тонну, оставаясь одной из самых высоких за последние годы.

Для кабельной промышленности такая ситуация выглядит неоднозначно. На первый взгляд кажется, что дорогая медь должна ухудшать положение производителей кабельно-проводниковой продукции. Однако на практике отрасль смотрит на происходящее совершенно иначе.

Дорогая медь - не всегда проблема

В кабельной отрасли давно существует негласное правило: производителям важна не столько низкая цена меди, сколько её стабильность.

Стоимость металла формирует основную часть цены большинства кабельных изделий. Поэтому при росте биржевых котировок увеличивается и стоимость готовой продукции. Если рынок развивается прогнозируемо, заводы оперативно корректируют отпускные цены, сохраняя привычную рентабельность.

Более того, при высокой стоимости меди существенно увеличивается денежный оборот предприятий. При сохранении процентной маржи многие компании получают более высокую прибыль в абсолютном выражении. Именно поэтому далеко не все представители отрасли ждут снижения стоимости металла с таким же оптимизмом, как потребители кабельной продукции.

Куда опаснее для производителей резкие скачки цен. Когда медь дорожает за считанные дни, заводы вынуждены выполнять уже подписанные контракты по старым ценам, фактически принимая часть роста стоимости сырья на себя. Именно высокая волатильность, а не дорогая медь сама по себе, считается главным риском для бизнеса.

Предложение растёт, но очень медленно

Одним из факторов, удерживающих рынок на высоких уровнях, остаётся ограниченное предложение.

По итогам первого квартала мировая добыча меди увеличилась всего на 1,5%. Восстановление производства после аварий 2025 года в Чили, Индонезии и ряде африканских стран идёт значительно медленнее ожиданий рынка.

Одновременно металлургические компании активно компенсируют нехватку концентрата увеличением переработки медного лома. Благодаря этому производство рафинированной меди за первый квартал выросло примерно на 5%, что позволило частично закрыть дефицит сырья.

Китай продолжает поддерживать мировой рынок

Несмотря на дорогие энергоносители и замедление мировой экономики, спрос на медь остаётся высоким.

Главным драйвером по-прежнему выступает Китай. Потребление металла с начала года оказалось выше прогнозов большинства аналитиков, что стало одним из ключевых факторов сохранения высоких котировок.

Однако эксперты всё чаще говорят о том, что во второй половине года темпы роста спроса могут начать снижаться. Если одновременно продолжится восстановление добычи, рынок постепенно перейдёт от дефицита к более сбалансированному состоянию.

Коррекция вероятна, но обвала никто не ждёт

Ведущие аналитические агентства уже скорректировали прогнозы по добыче меди на 2026-2027 годы, одновременно ожидая постепенного увеличения предложения на рынке.

На этом фоне большинство экспертов прогнозирует умеренное снижение стоимости металла:

к концу 2026 года - около 12 000 долларов за тонну;

к концу 2027 года - порядка 11 000 долларов за тонну.

Даже если этот сценарий реализуется, медь всё равно останется значительно дороже средних значений последних лет. О возвращении к ценам периода 2022-2025 годов речи пока не идёт.

Что это означает для кабельного рынка

Для производителей кабельно-проводниковой продукции наиболее вероятный сценарий выглядит скорее позитивным.

Если коррекция будет плавной, заводы смогут безболезненно адаптировать ценовую политику, сохранив привычный уровень рентабельности. При этом высокая стоимость меди продолжит поддерживать высокий денежный оборот предприятий.

Именно поэтому отрасль сегодня внимательно следит не столько за абсолютной стоимостью меди, сколько за характером её движения. Предсказуемый рынок всегда оказывается выгоднее рынка с резкими скачками цен.

Похоже, именно этот баланс мировая медная отрасль и пытается найти сегодня. Пока же медь продолжает удерживать статус одного из самых дорогих и стратегически важных промышленных металлов, а для кабельной промышленности её высокая стоимость остаётся скорее рабочей реальностью, чем поводом для беспокойства.