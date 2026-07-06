Правительство спишет часть задолженности по бюджетным кредитам ещё 17 регионам на общую сумму 16,7 млрд рублей

Правительство продолжает системную работу по снижению долговой нагрузки регионов. Подписано распоряжение о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 16,7 млрд рублей ещё 17 субъектам.

Задолженность будет списана Дагестану, Калмыкии, Мордовии, Хабаровскому краю, Амурской, Астраханской, Вологодской, Кировской, Костромской, Курской, Мурманской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Свердловской областям, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу.

Объём списания соответствует размеру вложений этих субъектов в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства (включая замену лифтового оборудования в многоквартирных домах), переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в реализацию инфраструктурных проектов по развитию опорных населённых пунктов и поддержку организаций, управляющих территориями с преференциальными налоговыми режимами.

«Ресурсы, которые теперь появятся в региональных бюджетах, могут быть направлены на улучшение качества жизни граждан и поддержку проектов, которые нацелены на дальнейший рост экономики субъектов Российской Федерации», – отметил Михаил Мишустин, комментируя принятое решение на заседании Правительства 2 июля.

Председатель Правительства подчеркнул, что такая работа будет продолжаться и дальше.

В 2025 году возможностью списания задолженности по бюджетным кредитам смогли воспользоваться 58 регионов, чья нагрузка сократилась примерно на 230 млрд рублей. С учётом нового списания в 2026 году уже 68 регионам списана задолженность на общую сумму свыше 277 млрд рублей.

Распоряжение от 3 июля 2026 года №1726-р PDF 287Kb