Правительство утвердило постановления о возмещении муниципальными образованиями затрат инвесторов в рамках механизма СЗПК

Муниципальные образования смогут возмещать затраты инвесторов в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Ранее это право было только у регионов. Постановления о порядке такого возмещения подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Решение позволит запустить дополнительный механизм возмещения затрат компаний на создание, модернизацию и реконструкцию объектов транспортной, энергетической, коммунальной, социальной и цифровой инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов, а также на уплату процентов по кредитам и займам. Компенсация будет предоставляться в форме субсидии за счёт уплаченных налогов или в форме налогового вычета.

Размер такой компенсации составит до 50% затрат на строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры, которые используются для реализации инвестиционного проекта, и до 100% – на объекты сопутствующей инфраструктуры. При этом размер возмещения не должен превышать суммы уплаченных налогов. Чтобы получить его, компании должны представить в Минэкономразвития документы, подтверждающие размер понесённых затрат. Новыми постановлениями также оптимизированы перечни таких документов.

Механизм СЗПК, гарантирующий неизменность условий реализации крупных инвестпроектов, был запущен Правительством в 2020 году, став одним из ключевых инструментов поддержки инвестиционной активности. Он даёт возможность бизнесу сохранять условия по налогообложению, землепользованию, градостроительной деятельности и мерам господдержки даже в случае их изменения в стране в целом, а также частично возмещать затраты на инфраструктуру и проценты по кредитам и займам.

Постановления подготовлены для реализации новых норм федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», наделивших Правительство правом устанавливать требования к порядку возмещения затрат инвесторов в рамках СЗПК органами местного самоуправления.

В ходе своего выступления на пленарном заседании XVI международной выставки «Иннопром» Михаил Мишустин отметил, что в рамках соглашений и защите и поощрении капиталовложений реализуются десятки масштабных инициатив. «Многие из них – индустриальные проекты, а это тысячи рабочих мест по всей стране», – отметил Председатель Правительства.

Подписанными документами внесены изменения в постановление Правительства от 3 октября 2020 года № 1599, постановление Правительства от 31 октября 2025 года № 1709.