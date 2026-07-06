С начала ремонтной кампании 2026 года на Московской железной дороге отремонтировано более 120 км путей

С начала ремонтно-путевой кампании на Московской железной дороге отремонтировано 122,7 км путей. Кроме того, заменено 73 стрелочных перевода.

На данный момент работы завершены на участках Голутвин – Луховицы (16,1 км), Перово – Люберцы (8,1 км), Реутов – Железнодорожная (6,7 км). Все они расположены в Москве и Московской области.

Большинство ремонтно-путевых работ выполняется по технологии «закрытого перегона». Благодаря этой технологии работы ведутся непрерывно. Это повышает выработку и производительность.

В ремонтно-путевой кампании задействованы путевые машины тяжелого типа, а также вагоны хопперы-дозаторы, рельсовозные составы и другая техника.

Московская магистраль просит пассажиров с пониманием отнестись к работам. Они необходимы для обеспечения безопасности и надежности перевозок, а также развития транспортных услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.