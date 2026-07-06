В Челябинской области расширят инфраструктуру технопарка «Электромашины»

Промышленная инфраструктура технопарка на базе НПО «Электромашина» (в составе Концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех) будет расширена, объем инвестиций составит 442 млн рублей. Соответствующее соглашение в ходе Международной промышленной выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор АО «Промышленный технопарк ЗЭМ» Роман Кудин.

Инвестпроект предполагает развитие действующего промышленного технопарка на базе АО «НПО «Электромашина» за счет строительства новых объектов, которые предназначены для компаний, работающих в сфере радиоэлектронной и электротехнической промышленности.

Планируется возведение пяти современных производственных корпусов, бизнес-инкубатора и конгрессно-выставочного зала общей площадью более 5 тысяч кв. м. В новых помещениях могут разместиться не менее 12 новых резидентов — компаний-разработчиков перспективных и инновационных видов продукции и технологий. Общий объем инвестиций оценивается в 442 млн рублей с созданием не менее 110 новых рабочих мест.

«За три года с момента аккредитации технопарка его резидентами стали шесть компаний, которые эффективно работают в таких сферах, как радиоэлектронная промышленность и приборостроение, электротехническая промышленность, машиностроение, насосное оборудование, металлообработка, производство деталей токосъема. Надежная репутация, современное оборудование и успешно реализованные проекты компаний-участников сформировали большой спрос со стороны потенциальных арендаторов — производственников из сегмента малого и среднего бизнеса, которые хотели бы разместиться на наших площадях. В связи с высокой востребованностью нашей площадки мы разработали проект по строительству пяти универсальных цехов и соответствующей инфраструктуры. Планируется создать современные производственные объекты, приспособленные под установку технологического оборудования различных направлений, с кран-балками и местами для складирования продукции», — отметил генеральный директор НПО «Электромашина» Игорь Афанасьев.

«Промышленный технопарк ЗЭМ» — компания, специализирующаяся на развитии высокотехнологичных производств и поддержке инновационных проектов: предоставляет площадки, инфраструктуру и сервисы для резидентов, работающих в сфере электроники, микроэлектроники и смежных отраслях.

Международная промышленная выставка «Иннопром-2026» проходит с 6 по 9 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Главная тема этого года — «Индустрия 360: производство без границ». Организаторами выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. Финансовый партнер выставки — банк НОВИКОМ, входящий в холдинг «РТ-Финанс». В составе объединенной экспозиции Госкорпорации Ростех свою продукцию представляют ведущие компании, в том числе Объединенная двигателестроительная корпорация, КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Росэл», «Швабе» и другие.