В Коммунарке построят комплекс общежитий для студентов нового кампуса МГТУ

В Коммунарке на территории административно-делового центра появится комплекс общежитий для студентов нового кампуса Московского государственного технологического университета «СТАНКИН». Об этом сообщил руководитель Департамента гражданского строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Алексей Александров.

«На территории административно-делового центра в Коммунарке построят современный комплекс общежитий для студентов нового кампуса Московского государственного технологического университета “СТАНКИН”. Площадь здания, рассчитанного на 5,6 тысячи проживающих, составит 112 тысяч квадратных метров. Cейчас специалисты проектируют объект. Его возведение позволит создать многофункциональные пространства и обеспечить комфортные условия для студентов и преподавателей вуза», – рассказал Алексей Александров.

В комплексе общежитий разместят просторные коворкинги, кухни, прачечные и административно-бытовые помещения, магазины и кафетерии. Территорию около общежитий планируется комплексно благоустроить и озеленить.

«Строительство нового комплекса общежитий МГТУ “СТАНКИН” позволит решить сразу несколько важнейших для университета задач: во-первых, будет увеличено количество мест для проживания студентов, аспирантов и преподавателей, а во-вторых – комплекс станет примером современного подхода к организации пространства. Каждая жилая комната будет оборудована удобным спальным местом и функциональной рабочей областью для занятий. В корпусах обустроят зоны для проектной деятельности, творчества, неформального общения и реализации социальных инициатив», – пояснил ректор МГТУ «СТАНКИН» Борис Падалкин.

Общежития станут частью масштабного проекта строительства нового кампуса ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» с головным центром компетенций. Развитая городская транспортная сеть обеспечит удобную связь с другими частями города, делая проживание в общежитиях максимально комфортным. Кроме того, для студентов построят современный физкультурно-оздоровительный комплекс.

Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».