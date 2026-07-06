В Королеве завершили работы по подключению лицея № 4

В микрорайоне Юбилейный в Королёве завершены строительно-монтажные работы для подключения к электросетям «Мособлэнерго» лицея № 4 на улице М.М. Глинкина. Учебному учреждению выдали увеличенную мощность для повседневной работы классов, пищеблока, освещения и инженерных систем. Подключение выполнено по второй категории надёжности.

Работы завершили в начале июля энергетики Мытищинского филиала компании в рамках договора технологического присоединения. Специалисты проложили две кабельные линии 0,4 кВ общей протяжённостью 70 метров. Часть трассы выполнена методом горизонтально направленного бурения — это способ прокладки кабеля под землёй без масштабного вскрытия поверхности. Также специалисты подготовили инженерно-разрешительную документацию и установили два прибора учёта электроэнергии.

Ранее лицей был подключён на мощности 70 кВт. После выполненных работ доступная мощность увеличилась до 210 кВт, то есть в три раза. Это позволит школе спокойно использовать современное учебное оборудование, компьютерные классы, системы вентиляции, освещения и другие энергозависимые устройства без лишней нагрузки на прежнюю схему электроснабжения.