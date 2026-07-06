В Павловске начнут строительство нового психоневрологического интерната

В Пушкинском районе, в городе Павловске, стартует строительство стационарного учреждения социального обслуживания — психоневрологического интерната. Объект появится на Колхозной улице, недалеко от пересечения с Садовой.

В интернате предусмотрены современные инженерные системы: кондиционирование, лифты, автоматизация, видеонаблюдение и система контроля доступа. Также здесь установят газовое пожаротушение и малые архитектурные формы. Выбор подрядчика пройдет через аукцион, который завершится до 21 июля 2026 года, сообщает портал RosTender.info.

Финансирование проекта выделено из бюджета Санкт-Петербурга в размере 1,5 миллиарда рублей. Планируется, что строительство завершится к 21 января 2027 года. Новый интернат рассчитан на комфортное проживание и уход за людьми с психоневрологическими заболеваниями. Здесь создадут все условия для безопасной и спокойной жизни, а также для проведения необходимых медицинских и социальных мероприятий.

Подробная информация о тендере доступна здесь.