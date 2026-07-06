В Раменском подключили 20 домов к обновлённой схеме питания

В микрорайоне Молодёжный в Раменском обновили кабельную линию, от которой зависит электроснабжение 20 многоквартирных домов и таунхаусов.

Работы повысили качество подачи электроэнергии для 2000 жителей на улицах Семейная и Молодёжная.

В начале июля энергетики Раменского филиала «Мособлэнерго» заменили кабельную линию высокого напряжения, проложенную от распределительного пункта № 13 до трансформаторной подстанции № 511. Общая протяжённость нового кабеля составила 547 метров. Работы выполнены в рамках программы капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства.

Новая линия включена в кольцевую схему электроснабжения. Это значит, что при необходимости питание можно переключить на другое направление. Такая схема помогает быстрее проводить ремонтные работы и снижает риск длительных отключений для жилого квартала.

Благодаря проведённым мероприятиям повышена надёжность работы внутридомового оборудования — лифтов, домофонов и бытовой техники, требующих стабильного напряжения и бесперебойной подачи электроэнергии.