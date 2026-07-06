В Сибири создадут уникальный селекционный центр

06 июл. 2026, 13:00
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Источник:
ФАУ Главгосэкспертиза Рос...
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 Главгосэкспертиза России по итогам рассмотрения проектно-сметной документации выдала положительное заключение на реконструкцию и завершение строительства недостроенного здания «Блок климокамер» Центра селекции и микроклонального размножения сельскохозяйственных и технических растений в поселке Краснообск Новосибирской области.

Центр будет открыт при Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.

После реконструкции увеличится этажность объекта и его площадь. Это будет трехэтажное здание площадью более 4500 кв.м.

«Объемно-пространственные и планировочные решения нового Центра продиктованы функциональностью и его назначением. В нем предусмотрены как производственные помещения, так и административно-бытовая встройка между блоками здания», – рассказала представитель Главгосэкспертизы, главный эксперт проекта Наталья Емец

 В уровне подвала будут располагаться помещения хранения, выращивания, яровизации и кладовые.

«В производственной части здания запланированы секции выращивания, помещение фенотипирования, лаборатории (биохимическая, ДНК, ПЦР, фотолаборатория), а также тепличное помещение, автоклавная, боксы, лаборатории приготовления культуральных работ и так далее», – сообщила эксперт.

Для поддержания микроклимата помещений предусмотрено специализированное вентиляционное оборудование, которое размещено на последнем этаже в помещении венткамеры.

Благодаря такому оснащению центр в Краснообске получит ряд преимуществ. Так, он будет работать круглогодично, что обеспечит непрерывность процесса селекции.

Планируется, что в учреждении будут работать не только с традиционными сельскохозяйственными культурами, такими как пшеница, ячмень и овёс, но и с масличными (например, соя и рапс) и техническими растениями, которые являются источниками целлюлозы. Это разнообразие позволит расширить ассортимент сортов и повысить их адаптивность к различным условиям.

Заказчик – федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук»
Генеральный проектировщик – ООО «Сибремонтсервис»

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