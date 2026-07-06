Вся линейка СИП-арматуры «СКАТ» 0,4 кВ прошла аттестацию ПАО «Россети»

Компания «СКАТ», российский производитель кабельной арматуры, завершила аттестацию всей линейки линейной арматуры для самонесущего изолированного провода (СИП) напряжением 0,4 кВ в ПАО «Россети».

Получение заключения аттестационной комиссии стало итогом комплексной проверки производства и всей продукции «СКАТ». Испытания линейной арматуры проводились в аккредитованных лабораториях, имеющих соответствующую область аккредитации, где изделия тестировалась на механическую прочность, стойкость к климатическим факторам и работу под электрической нагрузкой. Комиссия также провела аудит технической документации и системы менеджмента качества на производстве «СКАТ».

В ходе опытной эксплуатации монтажные организации отметили удобство изделий при монтаже. Отдельные положительные отзывы получили ответвительные зажимы «СКАТ» за их удобство и надежность.

Одновременно с этим аттестацию в ПАО «Россети» прошла и высоковольтная кабельная арматура предприятия на напряжение 110 кВ, 330 и 500 кВ.

Таким образом, компания «СКАТ» подтвердила статус производителя надежной электротехнической продукции, способного обеспечивать проекты по строительству и модернизации электрических сетей широкого спектра классов напряжения.

«СКАТ» – российский разработчик и производитель кабельной арматуры для уровней напряжений от 0,4 до 500 кВ. Под брендом СКАТ представлена вся линейка кабельной арматуры – это арматура для самонесущего изолированного провода 0,4–35 кВ, кабельная арматура на напряжение 1–35 кВ и высоковольтная кабельная арматура 110–500 кВ. В июле 2023 года компания запустила производство высоковольтной кабельной арматуры в Татарстане. Технологическая оснащённость завода позволяет выпускать изделия, которые соответствуют стандартам ГОСТ и требованиям компаний-партнеров. При разработке и производстве кабельных муфт все усилия специалистов СКАТ направлены на создание универсальной, малогабаритной, простой в монтаже и надежной в эксплуатации конструкции, отвечающей самым высоким технико-эксплуатационным характеристикам. Компания располагает собственным конструкторско-технологическим отделом, полностью локализованным производством и многоступенчатой системой контроля качества.

«СКАТ» разработал, испытал и ввел в эксплуатацию первую отечественную кабельную систему 500 кВ на стратегически важном объекте – Нижнекамской ГЭС филиала АО «ТАТЭНЕРГО» (первый и второй этапы успешно завершены, в 2026 году идет подготовка к реализации третьего этапа).