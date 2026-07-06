АО «Росатом РДС» и ООО «СНДГруп» подписали договор об организации серийного производства электротехнического припоя

Документ подписан 6 июля 2026 года на площадке Международной промышленной выставки «Иннопром-2026» между АО «Росатом РДС» (предприятие госкорпорации «Росатом», отраслевой интегратор в сфере производств техники и электроники) и ООО «СНДГруп». Подписи под документом поставили генеральный директор АО «Росатом РДС» Денис Анищук и генеральный директор ООО «СНДГруп» Ольга Квашенкина.

Договор закрепляет практические направления взаимодействия в части подготовки производства, технического сопровождения, передачи и внедрения технологии производства специальных многослойных наноструктурированных материалов по технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС-материалов). Главной задачей совместного проекта является развитие российского производства современных материалов для электроники и электротехники. Ключевые направления сотрудничества двух компаний — подготовка серийного производства электротехнического припоя по технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС-ЭТП) в России, в том числе техническое сопровождение проекта и внедрение технологии производства СВС-материалов.

«Производство, которое разворачивает АО "Росатом РДС" на основе существующей технологии, закроет потребности рынка в современных российских материалах для пайки для нескольких десятков предприятий России, СНГ и стран Азиатского Тихоокеанского региона. Такие материалы востребованы в электронике, электротехнике и других высокотехнологичных отраслях, где критичны надежность соединений, скорость технологических операций и стабильность результата», — отметил Денис Анищук, генеральный директор АО «Росатом РДС».

«Для ООО "СНДГруп" этот проект — важный этап промышленного внедрения технологии. Наряду с технологическим сопровождением партнера — АО "Росатом РДС" — в части развёртывания производства, не менее важно обеспечить понятный путь внедрения этой технологии у промышленных заказчиков», прокомментировала генеральный директор ООО «СНДГруп» Ольга Квашенкина.

АО «Росатом РДС» — интегратор госкорпорации «Росатом» по развитию высокотехнологичных гражданских решений, включая направления электроники, электротехники, новых материалов, медицинской техники и комплексных промышленных проектов.

ООО «СНДГруп» — управляющая компания SNDGLOBAL — российской технологической компании, основанной в 2015 году, основным видом деятельности которой является разработка новых материалов, продуктов и инженерных решений для электронной промышленности, контрактная разработка электроники, решений в области электропитания и промышленного инжиниринга.

В 2025 году АО «Росатом РДС» и ООО «СНДГруп» уже подписали пакет документов по созданию в контуре госкорпорации «Росатом» производства специальных многослойных наноструктурированных СВС-материалов, включая предоставление права использования ноу-хау по технологии производства и договор офтейка, предусматривающий выкуп 70 % готовой продукции ООО «СНДГруп».

Электротехнический припой (ЭТП) — материал нового поколения, состоящий из никеля и алюминия, образующего при реакции алюминид никеля (NiAl) в виде фольги. Технология самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС-технология) обеспечивает быстрые, без повреждений соединения различных металлов, повышая эффективность и рентабельность производственных циклов.

«Иннопром-2026» проходит с 6 по 9 июля 2026 г. в Екатеринбурге. Главная тема выставки — «Индустрия 360: производство без границ». Ожидается участие представителей более 50 стран, промышленных компаний, технологических холдингов, институтов развития и органов власти.