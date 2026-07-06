IEK GROUP на Инфраструктурном саммите «Сильная Россия»

IEK GROUP приняла участие в Инфраструктурном саммите «Сильная Россия» 2026. Главной темой мероприятия стало развитие инфраструктурных проектов как драйвер экономического роста страны.

В рамках деловой сессии «Жилищная и социальная инфраструктура» вице-президент по строительству, член Совета директоров IEK GROUP Валерий Адлюков рассказал о роли инженерной инфраструктуры в создании надежного, комфортного и доступного жилья.

«Инженерная инфраструктура остается незаметной для жителя до тех пор, пока работает безупречно. Но именно она определяет, насколько безопасным, комфортным и экономичным будет дом. Поэтому сегодня важно проектировать не отдельные инженерные системы, а единую инфраструктуру, которая сопровождает объект на всем его жизненном цикле — от строительства до эксплуатации», — отметил он.

На сессии «Дорожно-транспортная инфраструктура» Управляющий отраслевыми решениями IEK GROUP Сергей Марфунцев рассказал об основных вызовах и ограничениях существующих подходах к созданию транспортной инфраструктуры. По словам спикера, инфраструктурные объекты необходимо рассматривать как единую систему, значительную часть которой уже сегодня можно строить на базе российских решений полного цикла. Комплексный подход IEK уже доказал свою эффективность и успешно применяется на практике.

Инфраструктурный саммит «Сильная Россия» – главная дискуссионная площадка для обсуждения актуальных вопросов инфраструктурного развития страны, формирования благоприятного инвестиционного климата и развития экономического потенциала регионов России.

Мероприятие прошло при поддержке и участии Минстроя России, Национального объединения строителей, Российского союза строителей, РСПП и ТПП.