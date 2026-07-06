Нацпроектстрой подготовил больше половины опор для мостов и эстакад на участке ВСМ от Зеленограда до Новой Твери

На участке первой ВСМ Москва – Санкт-Петербург от Зеленограда до Новой Твери компании Нацпроектстроя возвели 610 опор под мосты, эстакады и путепроводы.

Сооружение одной опоры занимает около двух месяцев. Высота конструкций – от 1.5 до 20 метров, зависит от рельефа местности, профиля трассы, а для мостов – и от уровня воды в реке. Чтобы обеспечить надежность, под каждой опорой устраивают основание из забивных или буронабивных свай. Порядок их погружения определяют по итогам динамических и статических испытаний грунтов, глубина забивки может доходить до 27 метров – как девятиэтажный дом.

Далее готовится ростверк опоры – бетонная плита, которая объединяет несколько свай и распределяет по ним нагрузку от пролетов. После этого строители формируют арматурный каркас и бетонируют тело опоры, в зависимости от высоты на это уходит от 7 до 20 дней.

Всего на участке ВСМ от Зеленограда до Новой Твери, где пройдут испытания первого в России высокоскоростного поезда, построят 51 искусственное сооружение: мосты, эстакады и автодорожные путепроводы. В общей сложности под них требуется возвести более 1100 опор.