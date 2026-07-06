Правительство дополнительно направит свыше 3 млрд рублей на поддержку программы промышленной ипотеки

Более 3 млрд рублей будет дополнительно направлено в 2026 году на поддержку программы промышленной ипотеки, помимо средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. О принятом решении он сообщил в ходе своего выступления на пленарном заседании XVI международной выставки «Иннопром».

Средства выделены из резервного фонда Правительства. Они позволят продолжить субсидирование льготных кредитов, ранее выданных организациям и индивидуальным предпринимателям на покупку, строительство, реконструкцию и модернизацию производственных площадей.

Программа промышленной ипотеки была запущена Правительством по поручению Президента в сентябре 2022 года. Этот механизм позволяет промышленным предприятиям оптимизировать расходы, а также способствует расширению производства, запуску перспективных проектов, созданию новых рабочих мест.

Кредиты в рамках программы выдаются на срок до семи лет по льготной ставке. Максимальная сумма кредита составляет 500 млн рублей. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство. В 2026 году из федерального бюджета на это было направлено свыше 8,2 млрд рублей.

«Всего по этой программе было выдано около 1,1 тыс. льготных кредитов на общую сумму свыше 116 млрд», – отметил Михаил Мишустин.

По его словам, промышленная ипотека помогла защитить рабочие места, не допустить закрытия многих площадок после ухода из страны ряда зарубежных компаний.