«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией гостиницу в Невском районе Санкт-Петербурга

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили более 460 кВт дополнительной мощности гостинице на Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга.

Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ. Подача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4 кВ. Энергетики выполнили проектирование, построили и оборудовали блочную комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, установили два силовых трансформатора 630 кВА каждый, проложили кабельную линию электропередачи 10 кВ, а также смонтировали систему учета электроэнергии.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома на ресурсе электросетевых услуг «Портал-ТП.рф», а также с помощью мобильного приложения «Россети».