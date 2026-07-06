«Россети Тюмень» выполнили плановый ремонт ЛЭП, обеспечивающей электроснабжение Повховского месторождения

06 июл. 2026, 15:45
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Тюмень

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной двухцепной линии электропередачи (ЛЭП) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъект участвует в электроснабжении инфраструктуры Повховского месторождения нефти. Стоимость технических мероприятий превысила 3 млн рублей.

Для повышения устойчивости ЛЭП к ветровым нагрузкам специалисты заменили элементы обрешетки металлических опор. Кроме того, обновили свыше 100 комплектов поддерживающей спиральной арматуры, 100 гасителей вибрации и смонтировали более 50 заземляющих устройств. В качестве новых комплектующих использовались материалы отечественного производства.

Компания «Россети Тюмень» непрерывно совершенствует функционирование электросетевого комплекса ХМАО-Югры. Своевременно выполненные профилактические мероприятия повысили надежность электроснабжения одного из крупнейших центров добычи углеводородов Западной Сибири.

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