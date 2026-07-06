«Россети Юг» отремонтировали 35 км ЛЭП в Ейском районе Кубани

В рамках годовой ремонтной кампании специалисты филиала «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» выполнили капитальный ремонт 35 км линий электропередачи (ЛЭП). Проведенные мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения объектов агропромышленного комплекса, курортной инфраструктуры, а также жителей и гостей Ейского района Краснодарского края.

Энергетики заменили более 70 опор, свыше 20 км провода, а также около 300 устаревших изоляторов на современные стеклянные. Это позволит оперативно выявлять дефекты при обычном визуальном осмотре без применения специализированного оборудования.

Кроме того, на ЛЭП установили более 240 птицезащитных устройств, которые защищают оборудование от замыканий и возможных технологических нарушений, а птиц – от поражения электрическим током.

Специалисты также отремонтировали семь трансформаторов и две комплектные трансформаторные подстанции. Для предупреждения технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода во время непогоды расчищено 0,36 га трасс охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

Проведенные работы повысят надежность электроснабжения потребителей и позволят энергетикам пройти пиковые нагрузки на энергосистему в летний период, обеспечивая комфорт и безопасность жителей и гостей Азовского побережья во время курортного сезона.