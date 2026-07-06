«Россети» обеспечили мощностью новый асфальтовый завод в Орловской области

06 июл. 2026, 13:45
291
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Центр
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты «Россети Центр» подключили к сети асфальтовый завод и битумный терминал в Урицком районе Орловской области. Общая присоединенная мощность составила 1,5 МВт.  

Энергетики построили более 2 км воздушных линий электропередачи, смонтировали линейные разъединители и реклоузеры. Применение такого оборудования позволяет при возникновении технологических нарушений автоматически локализовать поврежденные участки сети и оперативно восстанавливать электроснабжение потребителей.  

Запуск завода позволит увеличить объемы производства асфальтобетонной смеси, необходимой для строительства и ремонта дорожной инфраструктуры Орловской области. В том числе продукция предприятия будет использоваться при создании финальных участков Западного обхода Орла. Новая дорога соединит федеральные трассы М-2 «Крым» и Р-120 Орел–Брянск–Смоленск. Будет перенаправлен транзитный поток, движущийся в направлениях Белоруссия – Казахстан, Брянск – Ростов-на-Дону, Сочи.  

«Россети» активно участвуют в развитии автодорожной инфраструктуры. Одним из знаковых событий стал ввод подстанции 110 кВ в Краснодарском крае для электроснабжения обхода Адлера, который строится по поручению Президента России.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи, видео, клипы, фотогалереи и крупные релизы портала в привычной соцсети!

RusCable Вконтакте