Программируемые логические контроллеры PLC-W включены в реестр Минпромторга

Программируемые логические контроллеры PLC-W ONI включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Это подтверждает соответствие продукции требованиям, установленным для промышленной продукции российского происхождения.



Реестровый номер: 10865407

Дата включения в реестр: 26 июня 2026 года.



Реестровая запись расширяет сферу применения контроллеров PLC-W в проектах промышленной автоматизации, в том числе тех, где предусмотрено использование продукции, включенной в реестр Минпромторга России, а также дает преимущество при участии в закупочных процедурах в соответствии с действующим законодательством РФ.



ONI последовательно развивает линейку оборудования для промышленной автоматизации, уделяя особое внимание качеству, технологичности и локализации производства. Включение PLC-W в реестр Минпромторга России является важным этапом в реализации этой стратегии.