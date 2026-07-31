Обновленные перфорированные кабель-каналы IMPACT — локализация производства и удобная сборка трассы

31 июл. 2026, 17:30
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Группа компаний IEK
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IEK обновил линейку перфорированных кабель-каналов IMPACT для организации кабельной проводки в электрических распределительных шкафах. Новинки уже на складе и готовы к отгрузке.

Соответствие позиций старого и нового конструктива смотрите по ссылке.

Что изменилось?

  • Производство локализовано на предприятии IEK GROUP в Ясногорске — стабильные поставки и оптимальные сроки отгрузки.
  • Модернизирована конструкция — крышка удобно и надежно фиксируется на основании.
  • Улучшено качество — добавили специальные насечки, благодаря чему ламели выламываются проще и «без заусенцев». Вывод кабелей больших сечений стал проще.
  • Новая упаковка и укладка — стала более практичной, что значительно упрощает хранение и отгрузку продукции на объекты.

Другие преимущества обновленных кабель-каналов IMPACT

  • Шаг перфорации совпадает с шагом вывода контактов автоматических выключателей.
  • Надежная защита проводников от механических повреждений.
  • Быстрый доступ к проводке в случае аварийной ситуации.
  • Соответствие требованиям электробезопасности.

Технические характеристики обновленных кабель-каналов IMPACT

  • Материал: ПВХ.
  • Ширина: 25, 40, 60 мм. Высота: 40, 60, 80 мм. Длина: 2000 мм.
  • Температура монтажа: от −5 до +60 °C.
  • Тип крепления: перфорация на основании.
  • Стойкость к горению по ГОСТ 28779: FV (ПВ-0).
  • Ударопрочность: 2 Дж.
  • Комплектность и кратность: основание + крышка; отрезки по 2 метра.
  • Цвет: серый.
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IEK GROUP
IEK GROUP – российский производитель, предлагающий решения для проектов в сфере строительства, промышленности и энергетики.