Обновленные перфорированные кабель-каналы IMPACT — локализация производства и удобная сборка трассы
31 июл. 2026, 17:30
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IEK обновил линейку перфорированных кабель-каналов IMPACT для организации кабельной проводки в электрических распределительных шкафах. Новинки уже на складе и готовы к отгрузке.
Соответствие позиций старого и нового конструктива смотрите по ссылке.
Что изменилось?
- Производство локализовано на предприятии IEK GROUP в Ясногорске — стабильные поставки и оптимальные сроки отгрузки.
- Модернизирована конструкция — крышка удобно и надежно фиксируется на основании.
- Улучшено качество — добавили специальные насечки, благодаря чему ламели выламываются проще и «без заусенцев». Вывод кабелей больших сечений стал проще.
- Новая упаковка и укладка — стала более практичной, что значительно упрощает хранение и отгрузку продукции на объекты.
Другие преимущества обновленных кабель-каналов IMPACT
- Шаг перфорации совпадает с шагом вывода контактов автоматических выключателей.
- Надежная защита проводников от механических повреждений.
- Быстрый доступ к проводке в случае аварийной ситуации.
- Соответствие требованиям электробезопасности.
Технические характеристики обновленных кабель-каналов IMPACT
- Материал: ПВХ.
- Ширина: 25, 40, 60 мм. Высота: 40, 60, 80 мм. Длина: 2000 мм.
- Температура монтажа: от −5 до +60 °C.
- Тип крепления: перфорация на основании.
- Стойкость к горению по ГОСТ 28779: FV (ПВ-0).
- Ударопрочность: 2 Дж.
- Комплектность и кратность: основание + крышка; отрезки по 2 метра.
- Цвет: серый.