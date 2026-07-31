Обновленные перфорированные кабель-каналы IMPACT — локализация производства и удобная сборка трассы

IEK обновил линейку перфорированных кабель-каналов IMPACT для организации кабельной проводки в электрических распределительных шкафах. Новинки уже на складе и готовы к отгрузке.

Соответствие позиций старого и нового конструктива смотрите по ссылке.

Что изменилось?

Производство локализовано на предприятии IEK GROUP в Ясногорске — стабильные поставки и оптимальные сроки отгрузки.

на предприятии IEK GROUP в Ясногорске стабильные поставки и оптимальные сроки отгрузки. Модернизирована конструкция — крышка удобно и надежно фиксируется на основании.

— крышка удобно и надежно фиксируется на основании. Улучшено качество — добавили специальные насечки, благодаря чему ламели выламываются проще и «без заусенцев». Вывод кабелей больших сечений стал проще.

— добавили специальные насечки, благодаря чему ламели выламываются проще и «без заусенцев». Вывод кабелей больших сечений стал проще. Новая упаковка и укладка — стала более практичной, что значительно упрощает хранение и отгрузку продукции на объекты.

Другие преимущества обновленных кабель-каналов IMPACT

Шаг перфорации совпадает с шагом вывода контактов автоматических выключателей.

Надежная защита проводников от механических повреждений.

Быстрый доступ к проводке в случае аварийной ситуации.

Соответствие требованиям электробезопасности.

Технические характеристики обновленных кабель-каналов IMPACT