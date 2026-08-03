Обновленный плагин IEK Wireway Design — для проектирования кабеленесущих систем в среде Autodesk Revit

IEK представляет обновленный плагин IEK Wireway Design — инструмент для проектирования кабеленесущих систем в среде Autodesk Revit. Компания обновила интерфейс некоторых функций, актуализировала ассортимент и доработала функционал. Плагин интуитивно понятен в управлении и подойдет даже новичкам.

Обновления в плагине IEK Wireway Design Улучшен интерфейс функций «Создать лоток» и «Крепление». Добавлены функции: «Копирование со смещением», «Добавить фитинг», «Добавить крепление», «Установить элемент».

Обновлен ассортимент. Значительно расширен каталог креплений и фитингов (добавлено более 40 новых семейств). Добавлена поддержка версии Revit 2027. Плагин поддерживает стабильную работу как на старых версиях Revit, так и на новых. Улучшен алгоритм работы с крышками, перегородками и со спецификацией оборудования в проекте. Уменьшен размер установочного файла — с 700 до 220 Мб. Доступны автоматический установщик и файлы для ручной установки. Устранена проблема совместимости с другими плагинами.

Преимущества плагина IEK Wireway Design Автоматизация рутинных операций. Автоматическая загрузка соединительных элементов — фитингов и креплений. Связь типа покрытия лотка с монтажной системой при автоматической расстановке. Создание копии трассы сверху или снизу от основной линии лотка. Актуальный ассортимент IEK. В плагин включен каталог кабельных лотков, фитингов и монтажных элементов IEK с корректными характеристиками от производителя. Удобная работа в Revit. Команды собраны на отдельной ленте IEK. Интерфейс включает фильтры, визуальные статусы, изображения элементов, подсказки и сохранение пользовательских настроек.

Поддержка типовых проектных сценариев. Плагин помогает при моделировании основных трасс, параллельных и вертикальных участков, размещении креплений и подготовке спецификаций для проекта. Производительность. Плагин работает без фоновых обработчиков и не замедляет работу Revit. Загрузка проекта с плагином IWD составляет 2–3 секунды (без учета сторонних плагинов); загрузка семейств — до 30 секунд (в проект загружаются только отдельные типоразмеры без лишних данных).

Умная спецификация и сортировка/группировка. Сортировка элементов креплений в спецификации по номеру из Альбома технических решений IEK. Настройка вложенных семейств дает возможность пользовательских сортировок. Можно скомпоновать несколько спецификаций в одну (по категориям) в формате Excel.

Протестируйте новые возможности плагина IEK Wireway Design!

Файлы доступны по ссылке.