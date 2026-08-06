Электронные АВДТ 4,5 кА KARAT — на страже безопасности вашего дома!
06 авг. 2026, 17:00
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Автоматические выключатели дифференциального тока на 4,5 кА KARAT предназначены для коммутации, разъединения и защиты электрических цепей от сверхтока, защиты человека от поражения электрическим током при косвенном прикосновении, а также от возникновения пожара при повреждении изоляции токоведущих частей.
АВДТ рекомендуется применять в многоквартирном жилищном строительстве в составе квартирных и этажных щитов для защиты групповых и распределительных линий с целью повышения электробезопасности и надежности эксплуатации электроустановок.
Преимущества АВДТ на 4,5 кА KARAT
- Удобная индикация положения контактов.
- Защита от повышенного напряжения >265 В.
- Защитная шторка выводов — безопасность при монтаже и обслуживании устройств.
Технические характеристики АВДТ на 4,5 кА KARAT
- Номинальный ток In, А: 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63.
- Количество полюсов: 1Р+N, 3Р+N.
- Номинальный отключающий дифференциальный ток, In, мА: 10; 30; 100; 300.
- Тип рабочей характеристики по условиям функционирования, при наличии составляющей постоянного тока: А, АС, А-S, АС-S.
- Характеристика срабатывания от сверхтоков, тип: В, С.