Электронные АВДТ 4,5 кА KARAT — на страже безопасности вашего дома!

Автоматические выключатели дифференциального тока на 4,5 кА KARAT предназначены для коммутации, разъединения и защиты электрических цепей от сверхтока, защиты человека от поражения электрическим током при косвенном прикосновении, а также от возникновения пожара при повреждении изоляции токоведущих частей.

АВДТ рекомендуется применять в многоквартирном жилищном строительстве в составе квартирных и этажных щитов для защиты групповых и распределительных линий с целью повышения электробезопасности и надежности эксплуатации электроустановок.

Преимущества АВДТ на 4,5 кА KARAT

Удобная индикация положения контактов.

Защита от повышенного напряжения >265 В.

Защитная шторка выводов — безопасность при монтаже и обслуживании устройств.

Технические характеристики АВДТ на 4,5 кА KARAT