Для жителей 150 домов и ряда соцобъектов в Истре обновили кабельные линии

Более 5,6 тыс. жителей поселка Глебовский городского округа Истра получили обновленную систему электроснабжения. К этой сети также подключены ключевые социальные и коммунальные объекты населенного пункта, расположенные на улицах Октябрьской, Советской и Гагарина.

В ходе работ по капитальному ремонту специалисты «Мособлэнерго» проложили около двух километров нового участка кабельной линии и смонтировали современные соединительные муфты.

«Капитальный ремонт кабельной линии в поселке Глебовский – это плановая модернизация распределительной сети, которая охватывает ключевые улицы – Октябрьскую, Советскую и Гагарина. Мы заменили почти два километра кабельной трассы, установив современные соединительные муфты с повышенной герметичностью и изоляцией. Это техническое решение кардинально снижает риск коротких замыканий и обрывов, особенно в условиях перепадов температур и сезонных нагрузок. Обновленная линия обеспечивает стабильное питание не только жилого сектора, но и котельной, которая является основой теплоснабжения поселка, а также других социальных учреждений. Пусконаладочные работы подтвердили соответствие параметров проектным значениям, и мы гарантируем, что этот участок прослужит долгие годы без серьезных вмешательств. Это очередной шаг в нашей системной работе по укреплению сетевой инфраструктуры в муниципалитетах», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Замена кабельных линий снизила вероятность технологических нарушений, обеспечивая стабильное электроснабжение котельной и социально значимых учреждений поселка.