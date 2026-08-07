EL-Комитет НОПСМ отобрал образцы кабеля в федеральных торговых сетях

Как сообщает EL-Комитет НОПСМ, организация продолжает мониторинг качества кабельно-проводниковой продукции, реализуемой в российских регионах. В рамках очередного этапа представители комитета совместно с экспертами региональных отделений Торгово-промышленной палаты РФ отобрали 11 образцов кабельной продукции торговых марок ПРОМЭКО, ЭРА (ОРИОН) и ЭЛППРОКАБЕЛЬ.

Закупка продукции была проведена в магазинах федеральных торговых сетей «Сатурн» (Москва), «Максидом» (Одинцово, Московская область) и «Бауцентр» (Пушкино, Московская область). Полученные результаты станут частью комплексного мониторинга качества кабельно-проводниковой продукции, который охватывает розничную торговлю, включая онлайн-сегмент, а также строительные объекты.

Отобранные образцы направлены в аккредитованный испытательный центр, где они пройдут комплексную проверку по следующим параметрам:

конструкция и конструктивные размеры;

электрические параметры;

механические показатели;

стойкость к внешним климатическим факторам;

параметры пожарной безопасности.

На момент отбора вся исследуемая продукция сопровождалась действующими сертификатами соответствия, выданными российскими органами по сертификации.

Результаты испытаний и материалы очередного этапа мониторинга будут опубликованы после завершения исследований.