EL-Комитет НОПСМ отобрал образцы кабеля в федеральных торговых сетях

07 авг. 2026, 13:00
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Источник:
EL-Комитет НОПСМ
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Как сообщает EL-Комитет НОПСМ, организация продолжает мониторинг качества кабельно-проводниковой продукции, реализуемой в российских регионах. В рамках очередного этапа представители комитета совместно с экспертами региональных отделений Торгово-промышленной палаты РФ отобрали 11 образцов кабельной продукции торговых марок ПРОМЭКО, ЭРА (ОРИОН) и ЭЛППРОКАБЕЛЬ.

Закупка продукции была проведена в магазинах федеральных торговых сетей «Сатурн» (Москва), «Максидом» (Одинцово, Московская область) и «Бауцентр» (Пушкино, Московская область). Полученные результаты станут частью комплексного мониторинга качества кабельно-проводниковой продукции, который охватывает розничную торговлю, включая онлайн-сегмент, а также строительные объекты.

Отобранные образцы направлены в аккредитованный испытательный центр, где они пройдут комплексную проверку по следующим параметрам:

  • конструкция и конструктивные размеры;
  • электрические параметры;
  • механические показатели;
  • стойкость к внешним климатическим факторам;
  • параметры пожарной безопасности.

На момент отбора вся исследуемая продукция сопровождалась действующими сертификатами соответствия, выданными российскими органами по сертификации.

Результаты испытаний и материалы очередного этапа мониторинга будут опубликованы после завершения исследований.

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