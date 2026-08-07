Энергетики «Смоленскэнерго» восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение потребителей Смоленской области  

В ночь с 6 на 7 августа по территории Смоленской области прошел атмосферный фронт, который принес сильные ливни, грозу, местами град. Усиление ветра до 20 м/с привело к падению деревьев и веток на линии электропередачи (ЛЭП) из-за пределов охранных зон энергообъектов, обрывам проводов.

Специалисты «Смоленскэнерго» оперативно приступили к устранению последствий грозового фронта. Над восстановлением электроснабжения работает 71 бригада: 217 специалистов, задействовано 83 единицы спецтехники.



В зоне особого внимания энергетиков – Кардымовский, Духовщинский, Сафоновский, Починковский, Смоленский, Ярцевский округа, а также город Смоленск.



В «Смоленскэнерго» действует особый режим работы, функционирует оперативный Штаб, осуществляется непрерывный мониторинг метеоусловий и оперативной обстановки, а также информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.



Энергетики обращают внимание жителей на необходимость строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.



Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно: