Комментарий Минэнерго к постановлению Правительства РФ

Правительство Российской Федерации приняло постановление, которым до 1 июля 2027 года устанавливаются временные особенности выпуска в обращение и обращения автомобильного бензина и дизельного топлива.

Документ предусматривает возможность производства, ввоза и выпуска в обращение и обращения автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4, именуемых также терминами Евро 2, Евро 3, Евро 4.

На автозаправочных станциях будет отражена информация об экологическом классе такого отпускаемого топлива.

Информация будет доступной и будет представлена в наглядной форме. Это позволит гражданам сделать осознанный выбор при приобретении топлива определенного экологического класса (Евро 2, Евро 3, Евро 4, Евро 5).

Постановлением также признается утратившим силу ранее принятое решение, допускавшее до конца 2026 года обращение бензина класса К5 с повышенным содержанием серы.

Принятое решение носит временный характер. Оно направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом и предотвращение возможного дефицита в условиях изменения логистических цепочек, технологических ограничений и необходимости сохранения бесперебойной работы топливного рынка.

При этом речь не идет о пересмотре долгосрочной государственной политики в области экологических требований к моторному топливу. Установленные послабления действуют исключительно в течение ограниченного периода и являются антикризисной мерой, позволяющей обеспечить баланс между требованиями к качеству топлива и необходимостью гарантировать его доступность для потребителей.

Решение позволит направить дополнительные объемы автомобильного бензина на внутренний рынок, сохранить устойчивость топливообеспечения и минимизировать риски возникновения перебоев с поставками топлива.