Компания «Росатома» поставит российские инверторы для крупнейших объектов солнечной генерации в Забайкалье

ООО «Парус электро» (входит в дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации «Росатом») совместно с АО «ГК "Электрощит" – ТМ Самара» реализует проект строительства солнечных электростанций «Полевая» и «Луговая» в Забайкальском крае. Суммарная установленная мощность станций составит 274 МВт, реализация проекта будет способствовать снижению дефицита электроэнергии в Забайкальском крае и развитию возобновляемой генерации, через ввод в эксплуатацию крупнейшего объекта солнечной генерации в регионе.

«Парус электро» поставит для проекта сетевые инверторы собственной разработки единичной мощностью 1,5 МВт и шкафы постоянного тока, объединяющие выходы солнечных панелей. Инверторы получили максимальную оценку Минпромторга России по уровню локализации — 24 балла из 24. Они преобразуют постоянный ток, вырабатываемый солнечными панелями, в переменный ток с параметрами, необходимыми для передачи электроэнергии в сеть. «Электрощит Самара» выступает EPC-подрядчиком и отвечает за полный цикл работ: от проектно-изыскательских работ до ввода объектов в эксплуатацию и их последующего выхода на оптовый рынок электроэнергии и мощности.

Всего на производственной площадке «Парус электро» в Москве будет изготовлено 148 инверторов. В конструкции оборудования применяются электронные компоненты, произведенные предприятиями 12 регионов России, и отечественное программное обеспечение — векторная система управления. Шкафы постоянного тока комплектуются контроллерами собственной разработки «Парус электро» для оценки мощности солнечных панелей.

ООО «Парус электро» (входит в дивизион «АСУ ТП и электротехника» госкорпорации «Росатом») — российский разработчик и производитель электронного оборудования. Компания специализируется на производстве источников бесперебойного питания, преобразовательной техники и систем управления для возобновляемой энергетики, оборудования для атомной энергетики, зарядных станций для электромобилей и систем накопления энергии. Компания владеет собственным производственным комплексом в Москве, а также R&D-центром, выполняющим полный цикл разработки — от проектирования до постановки изделий на серийное производство. На сегодняшний день общая мощность эксплуатируемых объектов возобновляемой энергетики, оснащенных оборудованием «Парус электро», составляет 1,2 ГВт.

Дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации «Росатом» («АСУ ТП и электротехника», управляющая компания – АО «Росатом Автоматизированные системы управления», «РАСУ») объединяет отраслевые компетенции в области промышленной автоматизации, приборостроения и электротехники, формируя технологическую основу управления объектами ядерной энергетики и промышленности. Дивизион выступает комплектным поставщиком систем управления, контроля и распределения энергии для АЭС на всех этапах жизненного цикла десятков действующих и строящихся энергоблоков в России и за рубежом, а также промышленных предприятий, солнечных и ветроэлектростанций. В состав дивизиона входят: научный институт с собственным производством; компания-изготовитель радиоизотопных приборов; а также лидер рынка преобразовательной техники и электрозарядной инфраструктуры.

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Предприятия госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.