Новый промышленный МаИП объединит производственные, складские и офисные площади на востоке столицы

На Салтыковской улице продолжается создание производственного комплекса в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Новый объект будет ориентирован на компании легкой промышленности. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Развитие современной промышленной инфраструктуры остается одним из приоритетов Москвы, а масштабные инвестиционные проекты позволяют создавать новые производственные площадки в максимально короткие сроки и с учетом потребностей бизнеса. Одно из таких предприятий реализуется на востоке столицы, где будет построен промышленный парк НАОС площадью около 14 тысяч квадратных метров. После ввода в эксплуатацию здесь смогут трудоустроиться более 200 человек», — добавил Анатолий Гарбузов.

Формат лайт-индастриал позволит объединить на одной территории производственные, складские и административные функции. Такие объекты создают условия для эффективной организации бизнес-процессов, локализации производств и размещения компаний, которым необходимы гибкие пространства с современной инженерной и транспортной инфраструктурой.

«Строительство промышленных парков в рамках масштабных инвестпроектов позволяет создавать благоприятные условия для бизнеса, предлагая удобную инфраструктуру и логистику. Это способствует концентрации производств, что позволяет снизить затраты на транспортировку и повысить эффективность взаимодействия между компаниями. Для возведения объекта промышленно-производственного назначения в районе Новокосино город предоставил инвестору в аренду земельный участок площадью около 0,9 гектара. Стоимость арендной платы на весь период реализации проекта составит всего один рубль в год. Такая льгота доступна девелоперам для строительства промышленных объектов в рамках МаИП с 2022 года», — отметила Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Екатерина Соловьева.

Объект будет состоять из двух корпусов. Проект реализует девелопер HUTTON.

«Сегодня для представителей российского бизнеса крайне важно размещать собственное производство в продуманном промышленном парке. Мы учитываем все требования к проекту: прогрессивную архитектуру, конфигурацию здания, нагрузку на плиты, устройство наружных сетей, расположение в границах старой Москвы. Это позволило нам успешно приступить к строительству второго производственного комплекса НАОС у станции метро “Новокосино”», — подчеркнул партнер девелоперской компании HUTTON Александр Антонов.

Масштабные инвестиционные проекты реализуются в столице с 2016 года и являются одним из ключевых инструментов развития городской экономики. Благодаря им инвесторы получают возможность на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательствами по созданию новых рабочих мест.