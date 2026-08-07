В преддверии Дня строителя открылся Ситуационный центр Градостроительного комплекса Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ежедневно в круглосуточном режиме 30 операторов будут готовы отреагировать на нештатные ситуации и подключить соответствующие городские службы. В центре на 2-й Брестской улице размещены службы мониторинга строительных объектов Москвы и центр управления чрезвычайными ситуациями на стройплощадках», – написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Мэр подчеркнул, что сейчас это порядка 1,7 тыс. объектов, в том числе жилые дома, социальная и деловая инфраструктура, метро и дороги.

«Ключевой инструмент центра – единая интерактивная панель с данными 12 городских информационных систем, обновляемыми в режиме реального времени. В частности отображаются данные о числе строительных объектов, их статус и количество трудовых ресурсов на площадках», – также отметил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Глава города поблагодарил сотрудников Центра за работу и поздравил с наступающим праздником – Днем строителя.

Как уточняется на портале mos.ru, благодаря интеграции с городской системой видеонаблюдения и датчиками на строительной технике также усиливается цифровой контроль за перемещением отходов строительства и сноса, в том числе строительных грунтов. Ежегодно по городу перевозят более 35 миллионов тонн таких отходов, число ежедневных рейсов достигает 4,5 тысячи.

Ситуационный центр будет выполнять не только оперативные задачи, но и выступать публичной площадкой Градостроительного комплекса Москвы: кроме рабочих совещаний, здесь планируется проводить тематические и образовательные мероприятия.

Открытие центра окажет положительное влияние на развитие Градостроительного комплекса Москвы. Оперативное реагирование снизит риск техногенных аварий на стройплощадках, а централизация ресурсов позволит избежать дублирования функций диспетчерских служб и экономить средства бюджета города.

Еще одной важной функцией центра является коммуникация с жителями города по вопросам строительства, включая реализацию программы реновации. Система автоматически собирает обращения из разных каналов: социальных сетей, мессенджеров, городских порталов и звонков в контактный центр, а затем отслеживает статусы по реагированию. Это поможет сократить количество повторных жалоб и ускорить ответы на запросы граждан.

При создании и планировании работы ситуационного центра специалисты опирались на лучший международный опыт.

Помимо этого, в Ситуационном центре Сергей Собянин вручил награды победителям ежегодного конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства».

По его словам, самым значимым в 2025 году эксперты назвали Национальный космический центр имени первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой.

В своем канале в мессенджере «Макс» мэр добавил, что также победителями в 12 номинациях стали:

станции «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ» Троицкой линии метро – в номинации «Объекты метрополитена и железнодорожного транспорта»;

участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны – в номинации «Улично-дорожная сеть»;

мост Академика Королева – в номинации «Искусственные сооружения»;

детская городская клиническая больница святого Владимира – в номинации «Лечебно-оздоровительные объекты»;

школа «Летово Джуниор» – в номинации «Объекты учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения»;

большой лыжный трамплин на Воробьевых горах – в номинации «Спортивные объекты»;

кинокластер Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького – в номинации «Культурно-просветительские объекты»;

Дом русского бильярда «Москва» – в номинации «Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования»;

офисный комплекс ICITY – в номинации «Офисные здания и деловые центры»;

технополис модульного домостроения – в номинации «Объекты промышленного назначения»;

крупномодульный дом на улице Гарибальди, д. 31 – в номинации «Инновационное строительство»;

комплексное благоустройство Парка Горького (Пионерский пруд и Пушкинская набережная) – в номинации «Столичное благоустройство».

«Спасибо вам, друзья, за высокий профессионализм, добросовестный труд и огромный вклад в развитие столицы, за реализованные проекты, которые делают нашу любимую Москву красивой и комфортной», – заключил Сергей Собянин.

Как отмечается на портале mos.ru, ежегодный городской конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства» проводится с 2000-го. Его задачи:

поощрить авторов проектов, которые делают городскую среду комфортнее и повышают качество жизни москвичей;

стимулировать применение инновационных технологий и современных архитектурных решений.

Участвовать в конкурсе могут заказчики, инвесторы, проектировщики и генеральные подрядчики, принимавшие участие в реализации проектов. Победителей определяет городская конкурсная комиссия, в которую входят руководители московских органов исполнительной власти, профильные специалисты и представители профессиональных объединений.

С 2018 года в рамках конкурса вручается приз «Проект года», которым отмечают наиболее значимую работу. Также комиссия может учредить специальные награды — в частности, для авторов проектов в сфере строительства, реставрации и приспособления объектов культурного наследия для современного использования.