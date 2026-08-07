Сентябрьская конференция по медному рынку соберет ключевых игроков

24-25 сентября в Москве и Московской области пройдет 15-й Общероссийской конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления», участие в которой примут руководители и специалисты компаний по производству различных видов продукции из меди и ее сплавов, металлоторговых организаций, предприятий промышленности и строительства, потребители продукции из цветных металлов.

24 сентября пленарная часть мероприятия состоится в столичном отеле «Азимут Москва Олимпик». Свои выступления представят руководители и топ-менеджеры ведущих компаний рынка тяжелой группы цветных металлов, среди которых: ГМК Норильский Никель, Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов, Мценский завод по обработке цветных металлов, Медный Уральский Катод, Новые Технологии Цветной Металлургии, Кольчугинский завод специальных сплавов, Элкат, ЗиО-Мет, Институт Цветметобработка, MetalResearch, Ассоциация НСРО "РУСЛОМ.КОМ", Ассоциация Электрокабель, Металлсервис, Галактика, Промэко, Лист, РосЦветМет, Биржа ЦТС и др.

Среди главных тем конференции:

текущая ситуация на рынке меди и медьсодержащей продукции в мире и России;

тенденции производства и потребления медного, латунного и бронзового проката в различных отраслях промышленности и строительства;

разработка и применение новых видов медных сплавов;

динамика экспорта и импорта, изменения структуры внешнеторгового оборота;

прогнозы развития российского рынка меди и медьсодержащей продукции на ближайшую перспективу;

тренды в развитии металлоторговли прокатом цветных металлов.

25 сентября состоится экскурсионная поездка на производственные и складские комплексы производителей и поставщиков медьсодержащей продукции, включая предприятие Новые Технологии Цветной Металлургии (НТЦМ) и др.

Программа конференции

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