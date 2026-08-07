Системный оператор зафиксировал новые летние максимумы потребления мощности в трех энергосистемах ОЭС Центра

По оперативным данным филиала Системного оператора ОДУ Центра в энергосистемах Калужской, Орловской и Смоленской областей зафиксированы новые летние максимумы потребления электрической мощности.

В условиях высоких температур наружного воздуха в трех региональных энергосистемах ОЭС Центра установлены новые максимумы потребления мощности в летний период. В числе основных факторов – увеличение расхода электроэнергии на вентиляцию и кондиционирование на фоне повышения температуры наружного воздуха.

Дважды за лето, 6 и 7 августа, фиксировались новые летние максимумы потребления мощности в энергосистеме Орловской области, которые сегодня достигли величины 425 МВт, что на 24 МВт превышает показатель от 17 июля 2024 года.

В энергосистеме Калужской области летний максимум потребления мощности зафиксирован 6 августа на уровне 1070 МВт, что на 11 МВт больше, чем это было в прошлом году – 28 июля.

В энергосистеме Смоленской области новые рекорды летнего потребления мощности диспетчеры Системного оператора зафиксировали дважды – 5 и 6 августа. Максимальное значение достигло 850 МВт, что на 20 МВт превысило фактическое значение пятилетней давности – прошлый летний рекорд потребления мощности держался с 23 июня 2021 года.