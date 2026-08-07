Светодиодные светильники СТАНДАРТ PRO для потолков Грильято — для современных общественных и коммерческих помещений

Светильники ДВО 1005 СТАНДАРТ PRO — решение для трендовых потолков Грильято с ячейкой 100×100 мм, популярных в общественных и коммерческих пространствах. Идеально встраиваются в ячеистую структуру потолка, обеспечивая эффективное освещение, и гармонично сочетаются с современными интерьерами.

Линейка сочетает в себе улучшенные светотехнические характеристики и конструктивные элементы, позволяющие применять светильники в помещениях с умеренным (IP40) и с повышенным уровнем пыли и влаги (IP54).

Линейка СТАНДАРТ PRO разработана специально для общеобразовательных учреждений: школ, детских садов и учебных центров. Благодаря лаконичному и стильному дизайну подойдет для современных административно-офисных помещений и жилых зданий. Светильники производятся в России и включены в реестр Минпромторга, что дает преимущество при участии в тендерах и госзакупках.

В ассортименте как одиночные светильники, так и комплекты из пяти светильников с общим драйвером — это позволяет быстро и удобно организовать освещение на больших площадях.

Преимущества светодиодных панелей СТАНДАРТ PRO