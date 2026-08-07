Светодиодные светильники СТАНДАРТ PRO для потолков Грильято — для современных общественных и коммерческих помещений
Светильники ДВО 1005 СТАНДАРТ PRO — решение для трендовых потолков Грильято с ячейкой 100×100 мм, популярных в общественных и коммерческих пространствах. Идеально встраиваются в ячеистую структуру потолка, обеспечивая эффективное освещение, и гармонично сочетаются с современными интерьерами.
Линейка сочетает в себе улучшенные светотехнические характеристики и конструктивные элементы, позволяющие применять светильники в помещениях с умеренным (IP40) и с повышенным уровнем пыли и влаги (IP54).
Линейка СТАНДАРТ PRO разработана специально для общеобразовательных учреждений: школ, детских садов и учебных центров. Благодаря лаконичному и стильному дизайну подойдет для современных административно-офисных помещений и жилых зданий. Светильники производятся в России и включены в реестр Минпромторга, что дает преимущество при участии в тендерах и госзакупках.
В ассортименте как одиночные светильники, так и комплекты из пяти светильников с общим драйвером — это позволяет быстро и удобно организовать освещение на больших площадях.
Преимущества светодиодных панелей СТАНДАРТ PRO
- Соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ № 2255 от 24.12.2020 г. и нормам СанПиН — гарантия качественной и безопасной работы.
- Индекс цветопередачи CRI90 и равномерная засветка — комфортное свечение, безопасное для зрения.
- Выведенный кабель для удобства монтажа.
- Быстрый срок производства — 14 рабочих дней.
- Долгий срок службы: гарантия — 5 лет.
- Широкий ассортимент закрывает потребности типового проекта общеобразовательного учреждения в осветительных приборах.