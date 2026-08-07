В Курске благодаря займу ФРП расширили производство стартерных аккумуляторов

Курский аккумуляторный завод (КАЗ) увеличит производственные мощности по выпуску стартерных аккумуляторных батарей на 20%. Продукция предприятия поставляется на конвейеры КАМАЗ, «Урал» и других автопроизводителей.

Инвестиции в увеличение мощностей превысили 380 млн рублей. Из них 300 млн рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) по программе «Повышение производительности труда».

С использованием заемных средств ФРП (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России) завод приобрел 16 единиц современного оборудования. Среди которого: полуавтоматическая линия сборки аккумуляторных батарей, система формирования, автомат пайки, смеситель для приготовления пасты, сушильная установка, компрессорное и холодильное оборудование, а также автоматизированные установки контроля качества.

Благодаря этому предприятие переоснастило ключевые участки производства: изготовления свинцовых электродов, сборки и формирования АКБ. После выхода на полную мощность завод увеличит производство стартерных свинцово-кислотных аккумуляторов на 20% – с 1,5 до 1,8 млн штук в год. Кроме того, ежегодно предприятие будет выпускать до 300 тыс. премиальных батарей номинальной емкостью от 50 до 110 Ач.

«Поддержка ФРП позволила нам провести комплексное техническое перевооружение производства. Новое оборудование позволяет снизить расходы на электроэнергию, увеличить производительность, снизив количество и длительность переналадок, а также потери на брак. Рост выработки на пилотном участке уже составил 14%. Новые технологии ведут к улучшению технических характеристик АКБ. Сейчас мы предлагаем автопроизводителям очень широкий спектр продукции – от современных аккумуляторов легкой группы с высокими токовыми характеристиками до грузовых батарей для сложных эксплуатационных условий», – прокомментировала генеральный директор ООО «Курский аккумуляторный завод» Ольга Галедина.

Стартерные аккумуляторные батареи используются для запуска двигателей внутреннего сгорания и питания бортового электрооборудования автомобилей. Продукция «КАЗ» поставляется на конвейеры КАМАЗа, «Урала», Минского завода колесных тягачей и других автопроизводителей, а также реализуется через широкую дилерскую сеть.

Основное сырье для производства – свинец, полипропилен и серная кислота – закупается у российских поставщиков. Уровень локализации аккумуляторных батарей составляет 100%.