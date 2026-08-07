В пгт. Сычево модернизировали пять линий электропередачи, питающих поселок и 14 СНТ

В поселке городского типа Сычево Волоколамского округа завершена модернизация электросетей: для жителей это означает более надежное электроснабжение домов, школ и коммунальных объектов. Энергетики провели капитальный ремонт пяти линий электропередачи, от которых запитаны потребители поселка и соседних садовых товариществ.

Специалисты «Мособлэнерго» заменили кабель на участках общей протяженностью более 2,5 километров. Обновленные линии питают 40 многоквартирных домов, две общеобразовательные школы, два детских сада, две котельные и два водозаборных узла поселка. Электроэнергию также получают 12 садовых товариществ: «Малахит», «Ротор», «Радуга», «Простор», «Снежинка», «Сычево», «Луч», «Исток», «Ручеек», «Интернационалист», «Гряда» и «Рассвет». В общей сложности это более двух тысяч садовых участков. Отдельные линии обеспечивают садоводческие некоммерческие товарищества «Горняк» и «Горняк-2» — всего 430 частных домов, где проживают около 1,3 тыс. человек. Еще 98 частных домов получают питание по другому обновленному направлению, в них живут более 200 человек.

Благодаря проведенным работам на линии снижен риск повреждений, а установленное современное оборудование упрощает безопасное переключение сети. Теперь жилые дома, школы, детские сады, котельные и другие объекты инфраструктуры в Сычеве лучше защищены от внезапных перебоев в электроснабжении.