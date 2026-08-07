Водозаборный узел в д. Толстяково обеспечен надежным электроснабжением

Водозаборный узел в деревне Толстяково городского округа Солнечногорск обеспечен надежным электроснабжением. Энергетики провели капитальный ремонт воздушной линии, от которой запитан социально значимый объект, обеспечивающий водой более 400 жителей деревни.

Специалисты «Мособлэнерго» заменили на воздушной линии 200 метров неизолированного провода на современный самонесущий изолированный провод.

Раньше электроэнергия поступала по неизолированным проводам. Ввиду значительной изношенности, при порывах ветра или налипании мокрого снега они могли схлестываться, повреждаться и вызывать отключение линии. Теперь провод защищен изоляцией, поэтому вероятность подобных повреждений и внепланового обесточения водозаборного оборудования снижена. Для жителей деревни это означает более устойчивую работу насосов, подающих воду в дома и хозяйственные объекты.