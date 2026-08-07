Завод имени Дегтярева построит новый производственный корпус в Коврове почти за 1,4 млрд рублей

АО «Завод имени В.А. Дегтярева» объявило аукцион на строительство нового производственного корпуса в Коврове. Предприятие выделило на расширение мощностей 1,4 миллиарда рублей из федерального бюджета, сообщает портал RosTender.info.

Заявки на участие в тендере принимаются до 14 августа 2026 года. Победитель возведет объект «под ключ» и сдаст его в эксплуатацию до 30 ноября 2027 года.

Новый корпус станет частью программы развития промышленной инфраструктуры завода. Увеличение площадей позволит предприятию нарастить объемы выпуска продукции и оптимизировать технологические процессы.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.