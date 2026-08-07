Металлоторговая компания Группы «Мечел» – «Мечел-Сервис» – поставила более 300 тонн высокопрочной проволоки Вр-1400 для изготовления шпал трамвайных путей Москвы и Ярославля.

Проволока доставляется на производственную площадку в Наро-Фоминске Московской области, где используется при изготовлении предварительно напряженных железобетонных шпал. Готовые изделия предназначены для проектов обновления трамвайной инфраструктуры Москвы и Ярославля.

Высокопрочная проволока формирует силовую основу предварительно напряженных железобетонных изделий. Ее натяжение позволяет создать в конструкции необходимый запас прочности для восприятия динамических и многократно повторяющихся нагрузок, возникающих при движении городского рельсового транспорта.

«Мечел-Сервис» реализует высокопрочную проволоку Вр-1400, выпускаемую по ГОСТ 7348-81, производства Белорецкого металлургического комбината.

Одним из наиболее значимых объектов текущего обновления трамвайной инфраструктуры Москвы стал Строгинский мост — ключевой участок транспортной сети северо-запада столицы. В ходе капитального ремонта здесь планируется обновить около 600 метров трамвайных путей в обоих направлениях. В Ярославле ведется комплексная модернизация трамвайной сети. К июню 2026 года было завершено строительство путей на трех участках общей протяженностью 24,3 километра. Основные работы на линейных объектах предполагается завершить до конца 2026 года. Всего в Ярославле планируется привести в порядок более 40 километров трамвайных путей.

Использование продукции БМК при изготовлении железобетонных шпал расширяет присутствие металлопродукции Группы «Мечел» в проектах развития городского электрического транспорта.