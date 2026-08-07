Первый отечественный 3D-сканер Helix включен в реестр российской продукции

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации включило первый отечественный 3D-сканер RangeVision Helix в единый реестр российской радиоэлектронной продукции и в перечень промышленной продукции с подтвержденным российским производством (записи оформлены в соответствии с постановлениями Правительства РФ № 878 и № 719). Таким образом, он стал первым и пока единственным 3D-сканером, внесенным в государственные реестры.

Устройство предназначено для бесконтактной оцифровки объектов: оно точно считывает форму, размеры и особенности поверхности, формируя детальную трехмерную модель. Сканер применяется для реверс-инжиниринга, восстановления конструкторской документации, контроля геометрии, выявления деформаций и сопоставления деталей с CAD-моделью.

RangeVision Helix используется на предприятиях машиностроения, энергетики, авиакосмической отрасли, агропромышленного комплекса и в других областях. Благодаря мобильности и устойчивости к сложным условиям эксплуатации он подходит как для оперативной работы в поле, например, при оцифровке деталей сельскохозяйственной техники, так и для измерений непосредственно в производственных цехах.

Разработчиком и производителем 3D-сканера является технологический партнер «Росатома» в сфере аддитивных технологий – компания RangeVision (ООО «РВ»). С 2025 года она является единственным российским производителем 3D-сканеров, интегрированным в аддитивную экосистему госкорпорации «Росатом».

«Благодаря партнерству с RangeVision, мы завершили формирование полностью российского технологического контура: от сканирования и реверс-инжиниринга до 3D-печати и контроля качества. Ранее мы уже создали линейку отечественных 3D-принтеров, а теперь закрыли еще одно важное звено. Можно с уверенностью утверждать, что аддитивная производственная цепочка “cканирование – реверс-инжиниринг – печать – контроль” на 100 % обеспечена отечественными решениями», – заявил генеральный директор бизнес-направления «Аддитивные технологии» Топливного дивизиона «Росатома» Илья Кавелашвили.

«Включение нашей продукции в реестр – результат большой инженерной и производственной работы всей команды: от разработки собственной электроники, локализации на территории России максимально возможного числа технологических операций до создания собственного программного обеспечения», – отметил генеральный директор RangeVision (ООО «РВ») Олег Мальцев.

Для включения в реестры на предприятии была проведена полная процедура подтверждения производства, включая проверку всех звеньев цепочки поставщиков. Представители Торгово-промышленной палаты РФ провели выездную экспертизу в головном офисе и на производственной площадке, а также предприятий-поставщиков в других регионах, изготавливающих отдельные комплектующие.

Для пользователей и заказчиков реестровый статус открывает практические возможности. Для заказчика, который планирует закупку 3D-сканера в рамках 44-ФЗ или 223-ФЗ, статус Helix в реестре РЭП означает, что при наличии этой продукции среди заявок иностранные аналоги будут отклонены автоматически, что упрощает и ускоряет процедуру выбора поставщика. Кроме того, наличие сканера в реестре Минпромторга дает дополнительное основание отдать предпочтение российской продукции, обеспечивая реализацию программ импортозамещения и достижения технологического суверенитета. Helix также включать в проекты, для которых предусмотрены требования к российскому оборудованию и различные меры государственной поддержки.

Важно отметить, что российским является не только RV 3D Studio – ПО для работы со сканером на компьютере, но и встроенное программное обеспечение, управляющее самим устройством. Это обеспечивает независимость решения от иностранных вендоров и дает производителю полный контроль над развитием продукта, поддержкой, обновлениями и адаптацией под задачи заказчиков. Для предприятий, ориентированных на технологическую независимость, информационную безопасность и цифровой суверенитет, такая архитектура становится принципиальным преимуществом.

RangeVision Helix – ручной 3D-сканер с синими лазерами, работает в двух режимах – с одной или семью лазерными линиями, что позволяет адаптировать процесс под разные задачи: от проработки сложных участков до быстрого сканирования крупных деталей. Точность устройства составляет до 0,030 мм, скорость сканирования – до 100 кадров/с; Helix подходит для объектов размером от 5 см до 5 м. Продукт внесен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, номер реестровой записи: 10835959.

Бизнес-направление «Аддитивные технологии» Топливного дивизиона «Росатома» было создано в целях координации усилий и компетенций внутри госкорпорации для развития трехмерной печати в масштабе атомной отрасли и России в целом. Сегодня в «Росатоме» создан полный цикл производства от разработки 3D-принтеров и комплектующих до специальных порошков, программного обеспечения, производства материалов для печати и обучения. Компания обеспечивает российские производственные предприятия стратегических отраслей промышленности инновационным и надежным оборудованием, материалами и профессиональным сервисом для внедрения технологий аддитивного производства.

Компания RangeVision (ООО «РВ») является признанным лидером в разработке и производстве отечественных систем трехмерного сканирования. Компания стояла у истоков развития 3D-технологий в России. В 2025 году бизнес-направление «Аддитивные технологии» госкорпорации «Росатом» и RangeVision объявили о создании технологического партнерства в целях формирования комплексного продуктового предложения на рынке аддитивных технологий. Интеграция российского производителя 3D-сканеров в аддитивную экосистему «Росатома» обеспечивают ускоренное внедрение технологий 3D-сканирования в атомной отрасли, а также позволяют объединить усилия для совместного продвижения комплексного решения на российском рынке и за рубежом.

Крупные российские компании успешно реализуют проекты развития, повышая конкурентоспособность отечественной экономики в целом. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.