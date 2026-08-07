«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией продовольственный магазин в Ленинградской области

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили порядка 100 кВт дополнительной мощности торговому объекту в поселке Аннино Ломоносовского района Ленинградской области. Общий объём присоединенной мощности составил 235 кВт.

Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ. Подача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4 кВ.

Энергетики выполнили реконструкцию трансформаторной подстанции: заменили силовой трансформатор 160 кВА на 250 кВА и коммутационный аппарат в распределительном устройстве 0,4 кВ номиналом 250 А на 400 А, а также установили новый аппарат защиты на отходящей линии электропередачи. Все использованное оборудование - российского производства.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома на ресурсе электросетевых услуг «Портал-ТП.рф», а также с помощью мобильного приложения «Россети».