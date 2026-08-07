«Россети Московский регион» отремонтировали 725 км линий электропередачи 0,4-220 кВ за семь месяцев 2026 года

Энергетики компании «Россети Московский регион» ведут подготовку электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего периода 2026-2027 годов. По итогам семи месяцев 2026 года относительно плановых показателей ремонтная программа реализована более чем на 100 %.

В Москве и Московской области обновлено более 486 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) и более 239 км кабельных ЛЭП. Кроме того, выполнен ремонт 75 силовых агрегатов напряжением 35-220 кВ и 1 960 трансформаторных подстанций. Все использованное оборудование - российского производства.

Для обеспечения безопасной и надежной работы распределительных сетей энергетики провели расчистку от древесно-кустарниковой растительности и сухостоя 4 358 га охранных зон линий электропередачи напряжением 0,4-220 кВ.

На территории Подмосковья в рамках ремонтной программы за первое полугодие отремонтировано более 362 км ВЛ напряжением 0,4-220 кВ и более 143 км КЛ напряжением 0,4 - 220 кВ. Выполнен ремонт 56 силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ и 1 019 трансформаторных подстанций. От древесно-кустарниковой растительности и сухостоя расчищено 4 207 га просек в охранных зонах ВЛ 0,4 - 220 кВ.

В Москве обновлено более 115 км ВЛ 0,4 - 220 кВ и 224 км КЛ 0,4 - 220 кВ. Отремонтированы 19 силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ и 941 трансформаторная подстанция. Расчистка просек в охранных зонах ЛЭП 35 - 220 кВ выполнена на площади — 61,45 га.