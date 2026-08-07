«Россети Центр» отремонтировали почти 270 трансформаторных подстанций и более 146 км ЛЭП в Тверской области

Филиал «Россети Центр» — «Тверьэнерго» подвел итоги реализации программы технического обслуживания и ремонта электросетевого комплекса за I полугодие 2026 года. Выполненные работы направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей и подготовку энергообъектов к предстоящему осенне-зимнему периоду.



На воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,4–110 кВ специалисты отремонтировали более 146 км сетей, заменили свыше 53 км провода 0,4–10 кВ, установили 664 новые опоры и смонтировали 6 752 изолятора. Кроме того, на высоковольтных ЛЭП 35–110 кВ заменили 2,2 км грозозащитного троса.



Значительный объем работ выполнен и на подстанциях. С начала года энергетики отремонтировали 269 трансформаторных подстанций 0,4–10 кВ. На энергообъектах напряжением 35–110 кВ проведен капитальный ремонт 42 выключателей, 136 разъединителей и отделителей, 243 силовых трансформаторов, а также текущий ремонт 48 выключателей. Кроме того, заменены 114 опорных изолятора. В настоящее время работы продолжаются еще на 39 подстанциях 35–110 кВ.



Одним из ключевых направлений ремонтной программы остается расчистка просек в охранных зонах линий электропередачи. С начала года энергетики расчистили более 1 050 га трасс ЛЭП напряжением 0,4–110 кВ, вырубили свыше 2 400 деревьев, угрожавших падением на провода, выполнили опиловку около 1 580 древесных крон.



До конца года специалисты «Тверьэнерго» планируют привести в нормативное состояние еще 163 трансформаторные подстанции 0,4–10 кВ, отремонтировать более 60 км линий электропередачи 0,4–110 кВ и расчистить около 1 390 га просек в охранных зонах ЛЭП.

«Тверская область — крупнейший по площади регион Центрального федерального округа, который отличается большой протяженностью линий электропередачи, обширными лесными массивами и труднопроходимыми территориями, что требует значительных усилий для обеспечения надежного электроснабжения. Поэтому ежегодно компания реализует здесь масштабную ремонтную программу. В 2026 году ее объем превышает 1 млрд рублей. Это позволит выполнять работы в необходимых объемах, последовательно обновлять электросетевую инфраструктуру и повышать ее устойчивость к неблагоприятным погодным воздействиям», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.