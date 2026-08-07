Готовность котлована для национального центра «Россия» превысила 75 процентов

На Краснопресненской набережной продолжается строительство Национального центра «Россия». Готовность котлована превышает 75 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На строительной площадке Национального центра “Россия” выполняются работы ключевых этапов подготовительного периода. Площадку предварительно расчистили, возвели форшахту и завершили устройство стены в грунте. В настоящий момент продолжается выполнение земляных работ: разработано 550 тысяч кубометров грунта из общего объема 670 тысяч кубометров, смонтировано около 40 процентов распорной системы. Это позволяет перейти к монтажу основных конструкций будущего здания. Работы по возведению национального центра “Россия” идут с небольшим опережением графика», – отметил Владимир Ефимов.

В рамках подготовительного этапа строители также вынесли наружные сети из пятна застройки, выполнили устройство системы водопонижения и приступили к бетонной подготовке.

Будущее здание НЦ «Россия» возводится над действующими тоннелями метро в инженерно-геологических условиях самой сложной – третьей – категории из-за обилия напорных грунтовых вод в почве. Для максимально точной и надежной проработки каждого геотехнического решения к работе над проектом привлечены ведущие экспертные организации в области геотехники. Для минимизации рисков и гарантий безопасности работы на критических участках проводили только в ночное время – в ограниченное технологическое окно продолжительностью 2,5 часа. Сейчас работы, требующие такого подхода, уже завершены.

Решение о создании Национального центра принял президент Российской Федерации Владимир Путин. Комплекс возведут на территории «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной. Национальный центр «Россия» сможет принимать до 20 тысяч посетителей одновременно. Его общая площадь составит порядка 205 тысяч квадратных метров. Там разместят выставочные пространства, концертный трансформируемый зал на 3,5 тысячи зрителей, медиа- и пресс-центры. Также предусмотрены площадки для делового общения и нетворкинга, зоны фудкортов. Открытие Национального центра «Россия» намечено на 2029 год.

Старт началу строительства Национального центра «Россия» дали президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.