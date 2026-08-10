777,5 млн кВт·ч «зелёной» электроэнергии принял в сеть ростовский филиал «Россети Юг»

В распределительные сети филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» в I полугодии 2026 года поступило 777,5 млн кВт·ч электроэнергии из возобновляемых источников. Такой объём эквивалентен годовому энергопотреблению 11 заводов «Роствертол» или 32 торговых центров «Мега».

В общем объёме поставок «зелёной» электроэнергии доля ветряной генерации составила 69,2 % (537,9 млн кВт·ч), гидрогенерации – 30,8 % (239,7 млн кВт·ч).

В настоящее время в Ростовской области вырабатывают «зелёную» электроэнергию пять ветроэлектростанций и одна гидроэлектростанция.