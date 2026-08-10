Александр Новак встретился с исполняющим обязанности Президента Южной Осетии Маратом Камболовым

5 часов назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Правительство РФ
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Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак провёл рабочую встречу с исполняющим обязанности Президента Республики Южная Осетия Маратом Камболовым.

Стороны обсудили подходы к реализации государственной программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия, вопросы догазификации районов республики, ход разработки программы повышения надёжности электросетевого комплекса и задачи по обновлению плана оптимизации электроснабжения Южной Осетии.

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