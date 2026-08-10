Энергетики «Россети Волга» восстановили работу более 140 энергообъектов Самарской области после непогоды

Специалисты «Россети Волга» непрерывно ведут восстановительные работы на энергообъектах Самарской области после шторма с грозами, градом и ветром с порывами до 27 м/с. Энергетики уже устранили технологические нарушения на более чем 140 подстанциях, трансформаторных пунктах и линиях электропередачи различного класса напряжения. Для электроснабжения социально значимых объектов используются резервные источники подачи электроэнергии.

На помощь самарским энергетикам прибыли бригады из филиалов «Оренбургэнерго» и «Саратовские распределительные сети». Работы ведутся в круглосуточном режиме и будут завершены только после устранения всех последствий непогоды.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно в единый контакт-центр по номеру 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220).-центр по номеру 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220).