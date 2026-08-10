Группа «НЭК» запустила корпоративный экологический проект «Зелёный заряд»

Группа «НЭК» дала старт корпоративному экологическому проекту «Зелёный заряд», который в этом году объединит экологическое волонтёрство, командные соревнования и другие активности. С августа по октябрь мероприятия пройдут в Череповце, Чебоксарах, Коврове и Екатеринбурге, объединив сотрудников предприятий, молодёжь и жителей городов присутствия.

Первым городом проведения проекта стал Череповец. Участниками мероприятия стали молодёжный актив и сотрудники компании «НАРТИС» вместе с семьями, а также команды студентов Череповецкого государственного университета, сотрудников сети дорожных отелей «3А» и волонтёров города. Всего к инициативе присоединились 60 человек.

За время мероприятия участники собрали 641 кг отходов. Помимо уборки территории Малого Первомайского пляжа на берегу реки Шексны команды прошли спортивные испытания и эко-квиз. За каждое задание команды получали очки. По итогам соревнований победителем «Зелёного заряда» Группы «НЭК» в Череповце стала команда сети отелей «3А». Второе место заняла команда Молодёжного актива «НАРТИС», третье место – команда работников завода «НАРТИС» и четвёртыми стали студенты Череповецкого государственного университета.

«Запуская «Зелёный заряд», мы стремилась создать проект, который объединит сотрудников предприятий вокруг общей идеи – заботы об окружающей среде. Уверены, что именно такие инициативы формируют корпоративную культуру, в которой ответственность за природу становится естественной частью повседневной жизни. Рассчитываем, что проект будет расти, вовлекая всё больше участников и открывая новые экологические инициативы в регионах присутствия Группы», – отметил руководитель Центра маркетинга АО «НЭК» Семён Рабкин.

Все участники получили памятные сувениры из переработанной бумаги с семенами растений. Когда семена прорастут, их можно пересадить в грунт и вырастить полноценное растение: цветы, ель, пряные травы, перец или томат – как символ того, что забота о природе продолжается и после завершения акции.

«Для нас участие в таких инициативах – это не только вклад в экологию города, но и важная часть корпоративной культуры. Подобные проекты объединяют сотрудников, формируют ответственное отношение к окружающей среде и показывают, что даже небольшие совместные действия могут приводить к заметным изменениям», – отметила директор по персоналу ООО «Завод НАРТИС» Елена Смирнова.

Компания «НАРТИС» ежегодно участвует в инициативах по благоустройству и поддержке экологических проектов в Череповце. Так, каждую весну сотрудники компании принимают участие в посадке сирени в местах отдыха горожан. В этом году была высажена яблоневая аллея, а с прошлого года Комсомольский парк украшают голубые ели, высаженные активистами компании.

Экологические инициативы уже стали частью социальной деятельности предприятий Группы «НЭК». В прошлом году в рамках проекта «Зелёный заряд» сотрудники предприятий высадили деревья в пяти регионах присутствия компании. В этом году проект получил новый формат. При этом его главная цель осталась неизменной – вовлекать сотрудников и жителей городов в заботу об окружающей среде и делать города присутствия Группы «НЭК» чище и комфортнее.